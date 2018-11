Nuestra vida corre peligro: esposa de Villegas Madriles

“Corre peligro nuestra vida. Corre peligro la vida de mi hijo, ¿y todo por qué? Porque nosotros no nos hemos prestado a las cosas que la Fiscalía quiere. No nos hemos prestado a que mi esposo se declare culpable. No nos hemos prestado a declarar lo que la Fiscalía quiere”, manifestó Sofía Duarte, esposa de Gerardo Villegas Madriles.



Afirmó que ni ella ni sus abogados fueron notificados de la diligencia que se realizó esta mañana en su domicilio, a donde agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron por orden de la Dirección de Enajenación de Bienes.



Comentó que su esposo ha sido objeto de intimidaciones y presiones de la FGE para que se declare culpable de algo que no cometió.



En el mismo sentido, expresó que temen por su integridad, pues ella y su hijo han sido objeto de intimidaciones, por el hecho de ser sobrina del exgobernador César Duarte.