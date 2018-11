Chihuahua.- "Señor fiscal, si no sabe mejor no opine", señaló un agente en activo de la Policía Municipal luego de que durante su intervención en el programa Despierta con Loret de Mola, de noticieros Televisa trasmitido este jueves, el Fiscal General del Estado César Augusto Peniche Espejel, dijo que los policías municipales ganan entre cuatro y cinco mil pesos.



Entrevistados al respecto, agentes de la Dirección de Seguridad Pública de Chihuahua, aseguraron que esto es incorrecto, por lo menos en la capital, y pidieron al titular de la Fiscalía no opinar si desconoce la situación.



“Esta bien que nos pagan mal, pero que no cuente mentiras, o que aclare en cuáles municipios los policías tienen ese sueldo. Nosotros en Chihuahua ganamos más del doble de lo que dijo el fiscal. De por sí la ciudadanía ve mal a la policía, nos tratan de corruptos ladrones y demás, con esas declaraciones imagínate lo que han de pensar de nosotros. Señor fiscal, si no sabe, mejor no opine”, dijeron y agregaron que es posible que en otros municipios suceda pero por lo menos en Chihuahua no.



“No dudo que haya en algunos municipios que eso ganen los policías, pero aquí en Chihuahua no ganamos eso”, aseguraron.



Según datos de policías de Chihuahua, un agente raso gana por mes unos once mil pesos, ya con descuentos de impuestos y pensiones y al grado siguiente, que es el de Policía Tercero, el sueldo aumenta a unos 13 mil pesos mensuales.