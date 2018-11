Al fin, realizan antidoping a choferes; reprueban 5

La falta de reactivos para la aplicación de exámenes antidoping provocó que durante diez meses no se realizara esa medida de control con los choferes de camiones urbanos.



Ayer finalmente, se llevó a cabo y cinco ruteros reprobaron. El director de la Operadora de Transporte, David Holguín, declaró que por primera vez se aplicaron las multas máximas a los concesionarios, las cuales equivalen a ocho mil pesos por un positivo.



Agregó que el antidoping se practicó para la detección de cinco sustancias y fueron contratados los laboratorios de la Universidad Autónoma de Chihuahua.



Holguín explicó que desde enero no se realizaba un antidoping y en este caso se tomó la decisión de hacerlo de manera sorpresiva, ya que en ocasiones anteriores a los operadores se les avisaba la fecha de la realización de los exámenes, lo cual reducía su eficiencia.



Indicó que el costo de cada examen aplicado fue de 420 pesos, lo que representa una disminución respecto de lo que se pagaba anteriormente, cuando cada análisis costaba 480 pesos más IVA.



El funcionario destacó que la cantidad de positivos sí es preocupante debido a que es una de las cantidades más altas, además de que el objetivo es que haya cero casos.



Desde hace seis meses -agregóestaban esperando a que llegaran los reactivos para detectar las cinco sustancias, debido a que habían buscado opciones con otros laboratorios, pero no cumplían con lo que se trataba de adquirir.



Precisó que los exámenes aplicados son para detectar mariguana, cocaína, 'cristal' y dos sicotrópicos más.



En cuanto a las multas, dijo que se aplicaron a los concesionarios, mientras que a los choferes les fueron retenidas las licencias.



Según el director de la Operadora de Transporte, en la administración pasada, los concesionarios no asumían su parte de responsabilidad, pero ahora se espera que con las multas estén más al tanto de su personal.