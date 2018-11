Dictan auto de apertura de juicio oral contra Tarín

Chihuahua, Chih.- Antonio Tarín, exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, iniciará la etapa de juicio oral, luego de una audiencia intermedia celebrada ayer en Ciudad Judicial.



Bajo la nueva causa penal 2299/2017, Antonio Tarín fue acusado del delito de peculado agravado por el presunto desvío de 50 millones de pesos.



El juicio se alargó cuando el exfuncionario duartista no aceptó su culpabilidad en los hechos que el Ministerio Público señaló.



Agentes del Ministerio acusaron a Tarín García de participar en el desvío de 50 millones de pesos tras la presunta simulación de contratación de servicios con la empresa Centro de Acción Empresarial Altea, S. A de C. V., la cual estableció un convenio en el 2016 con la Coordinación de Comunicación Social para asesoría de imagen.



Durante una audiencia de control celebrada el 11 de julio pasado, agentes presentaron pruebas de testigos de las operaciones que presuntamente dirigió Tarín García para ejecutar el desvío millonario de las arcas estatales durante la administración de César Duarte (2010-2016).



De acuerdo con la Ley de Adquisiciones del Estado, dichos contratos debían llevarse a cabo bajo la modalidad de licitación pública para evitar conflicto de intereses en el favorecimiento de convenios con empresas que recibían recursos públicos de forma directa.



Sin embargo, Tarín García, siendo además expresidente del Comité de Adquisiciones Bienes y Servicios de la Secretaría de Hacienda, se emitieron deliberadamente dictámenes de excepción al proceso de licitación pública para generar actas de adjudicación directa a estas empresas fantasma.



Previo a que la jueza de Control, María Guadalupe Hernández Lozano, dictara ayer el auto de apertura de juicio oral, una audiencia previa contra Tarín había sido agendada el 5 de agosto pasado, pero fue diferida ya que los agentes del Ministerio Público no habían notificado a las víctimas.



La audiencia dio inició ayer a las nueve de la mañana y concluyó al filo del mediodía en la Sala 2 de la Ciudad Judicial del Tribunal Superior de Justicia.