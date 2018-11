Detienen a conductor que ocasionó el accidente de Karen

Chihuahua.- El conductor del vehículo que el pasado viernes protagonizó un accidente causando la muerte de una mujer de 26 años, que estaba embarazada, y que de manera extraoficial conducía en primer grado de ebriedad y a exceso de velocidad, se encuentra detenido y pasará al menos 48 horas en prisión preventiva, mientras el Ministerio Público realiza las indagatorias de los hechos.



La Fiscalía General del Estado (FGE), no reveló datos del accidente, así como tampoco del presunto responsable, bajo el argumento de que está la investigación en proceso y que existe una víctima mortal del percance.



El accidente ocurrió el viernes alrededor de las 22:30 horas sobre el periférico de La Juventud, cuando el conductor del vehículo marca Chevrolet, de color gris y placas EKH 9470 -mismas que no aparecen en el padrón vehicular- circulaba en sentido de Sur a Norte, aparentemente a exceso de velocidad y debido a esto perdió el control del volante.



El conductor chocó con un poste, se brinco el camellón y cayó encima de un vehículo Ford Mustang de color rojo en el que la joven Ana Karen Rubio viajaba, mismo que quedó totalmente destrozado, causando la vida de la tripulante.



Al lugar arribaron agentes de la Policía Vial, así como paramédicos que nada pudieron hacer por la joven que perdió la vida de manera instantánea, mientras que el responsable únicamente sufrió golpes leves y fue detenido hasta deslindar responsabilidades.



La fiscalía no dio más detalles del suceso, mientras que en redes sociales usuarios condenaron lo sucedido y cuestionaron el actuar de las autoridades por “proteger” al presunto responsable.