Exige la familia Caraveo Vallina encontrar a asesinos

Chihuahua.- “Estamos muy consternados con lo que pasó y esperamos que se de con los responsables y paguen por su delito”, dijo ayer Gustavo Caraveo Vallina, hermano del empresario José Ricardo, desaparecido hace más de dos meses en el Municipio de Cuauhtémoc y localizado el pasado viernes sin vida y en estado de descomposición, en una parcela de esa localidad.



Durante una breve entrevista en el área central de Mausoleos Luz Eterna, donde se llevó a cabo el servicio de velación, Gustavo Caraveo, con voz entrecortada, dio gracias a Dios porque pudieron encontrar a su hermano y darle cristiana sepultura.



Señaló que aunque, “de esta lamentable manera”, se mitiga la permanente incertidumbre vivida todo el tiempo de no saber dónde estaba José Ricardo.



Caraveo Vallina recalcó que esperan que las autoridades hagan su trabajo y encuentren a los responsables. En tanto, los empresarios Óscar Fernández y Arturo González, lamentaron este ataque a la familia Caraveo Vallina y también demandaron que las autoridades den con los responsables.



Don Óscar Fernández, dijo que le da tristeza que acaben con gente trabajadora, que no le hacia daño a nadie, como fue lo fue Ricardo Caraveo.



Agregó que, “desafortunadamente no se sabe ni por qué acabaron con su vida, dado que todos sus miembros son muy trabajadores y creativos en áreas como la agrícola, talabartería y monturas, mecánica y la banca.



En una palabra, es una familia muy buena”. Señaló que la autoridad tiene ahora la responsabilidad de dar seguimiento a este lamentable caso y aplicar la ley. En tanto, el empresario Arturo González se dijo consternado por el fallecimiento del empresario José Ricardo Caraveo Vallina y el duelo que enfrenta su familia.



Señaló que en lo personal está muy triste ya que lleva una larga amistad con esta familia y no saben ni por qué de esta situación. Arturo González indicó que los diversos ataques a los empresarios ha sido tema en el marco del consejo directivo de las cámaras. Sin embargo, dijo que preferiría no decir nada al respecto, “porque de todos modos no pasa nada, es la verdad de las cosas”, concluyó.



Este día se oficiará una misa de cuerpo presente por el descanso del empresario José Ricardo Caraveo Vallina a partir de las 2.30 de la tarde en la capilla de “Santo Cristo de la Esperanza” en mausoleos Luz Eterna, para después ser sepultado en el Cementerio de Dolores.