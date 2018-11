Necesario, volver a las fotomultas: Consejo Consultivo de Vialidad

Chihuahua.- Volver a las foto multas para inhibir la conducción a exceso de velocidad, colocar muros de contención al centro del Periférico de la Juventud, y sobre todos, que quien maneje tome conciencia de hacerlo con responsabilidad, es como se podría evitar accidentes trágicos como el sucedido el pasado viernes donde una mujer perdió la vida.



Lo anterior lo señaló ayer Carlos Orozco, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad, quien subrayó que mientras los conductores no manejen con responsabilidad, respetando limites de velocidad, sin ingerir bebidas alcohólicas y distraerse con su teléfono u otras cosas, ni con todos los policías viales, se evitarán estas tragedias.



Dijo desconocer el peritaje del accidente, donde según las notas periodísticas, un auto a exceso de velocidad se impacta con un poste, sale de su carril e invade otro contrario para impactarse con otra unidad.



Sin embargo, se puede deducir que si la unidad circulaba a 70 kilómetros no se hubiera brincado a otro carril.



Carlos Orozco insistió en que es necesario volver a las foto multas fijas para inhibir que la gente circule a exceso de velocidad en el Periférico de la Juventud y en otras vías como La Cantera, Tecnológico, Vallarta, entre otras.



Indicó que durante un año operó este sistema y bajaron sensiblemente los accidentes por exceso de velocidad, los automovilistas procuraban circular a los limites establecidos para evitar multas, pero por cuestiones político-electorales y promesas de campaña, se prefirió quitarlo.



El ex gobernador César Duarte prefirió quitar las foto-multas, para quitarle al partido ganador el mérito de cumplimiento de su promesa de campaña.



Sin embargo, cuando operaban, todos los conductores, el rico con su guardaespaldas, el estudiante, los trabajadores y materialistas, el ama de casa, procuraba no exceder la velocidad porque sabia que tendría su multa.



Apuntó que también es necesario habilitar muros de contención al centro del Periférico de la Juventud, para evitar que aquellas unidades que exceden la velocidad permitida, puedan invadir carriles en sentido contrario en caso de un accidente.



No obstante, insistió que también es necesario que todos los conductores tomen conciencia y manejen en forma responsable, ya que las autoridades pueden disponer de los 500 agentes de vialidad para cuidar que se cumpla con las leyes de tránsito, pero ni así es suficiente.



Es necesario cambiar de mentalidad y dejar de desplazarse irresponsable mente por la ciudad, como se ve permanentemente.



A diario se perciben conductores desesperados pitando al de enfrente para que se quite porque tiene prisa y quiere correr a 100 kilómetros o mas, sin importar los riesgos que eso tiene.



Finalmente el presidente del Consejo Consultivo reiteró que es necesario respetar los pasos peatonales, semáforos, los estacionamientos reservados para discapacitados, dejar de estacionarse en doble fila o raya amarilla, “hacer lo que se debe hacer”.