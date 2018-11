Filtran nombre de presunto responsable de muerte de Ana Karen

Chihuahua.- Fuentes extraoficiales filtraron el nombre del presunto responsable de la muerte de Ana Karen Rubio, mismo que aparecería en el parte informativo oficial elaborado la noche del accidente por elementos de Vialidad que estuvieron en el lugar de los hechos.



Gerardo D.V.B., quien se encuentra en libertad tras pagar una fianza, sería el hombre involucrado en la muerte de la joven, aunque hasta el momento la autoridad investigadora se ha negado a dar a conocer la identidad oficialmente.



Trascendió que el posible responsable podría pertenecer a una familia del gremio médico.



Lo que la autoridad si confirmó es que será por el delito de homicidio culposo por lo que van a llevar a proceso al conductor en cuestión, aunque se desconoce cuando será esto, debido al depósito de una garantía para poder salir en libertad.



La Fiscalía Centro tendrá que enviar o presentar ante el Juez la formulación por dicho delito, aunque no hay un estimado de tiempo para ello por la fianza que pagó el presunto responsable.



También se sabe que este hombre traía primer grado de ebriedad en el momento del accidente, pero esto no fue motivo para que no se le fijara una fianza.