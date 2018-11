Rechazan concesionarios 'Ley Uber'

Chihuahua.- Concesionarios del transporte público, mostraron su rechazo al anteproyecto de ley de transporte que busca regular el servicio de Uber y otras modalidades de transporte privado que generan competencia desleal para los prestadores de servicio y piden que no se considere.



Lo anterior, durante una reunión que sostuvieron con los diputados del PRI, Rosa Isela Gaytán y Omar Bazán Flores, en la que dejaron claro que no permitirán que una ley que venga a afectar sea aprobada y reiteraron que el marco legal que rige actualmente es el adecuado y no requiere modificaciones.



Raúl Ronquillo, líder de la CROC, manifestó que los propietarios de taxis han invertido en mejorar el servicio y se ha renovado la flotilla en gran medida, como parte de las exigencias del Estado, además de acusar que mediante la modalidad de Uber se han cometido una serie de delitos en contra de los usuarios.