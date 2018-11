Brinda Municipio refugios temporales ante descenso de temperatura

Chihuahua.- El Gobierno Municipal a través de su Coordinación de Protección Civil y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal apoyaron a 22 personas al trasladarlos a refugios temporales para resguardarse del frío durante la madrugada de este martes, contando con colchonetas, cobijas y calefactores.



Al norte de la ciudad, se cuenta con el centro comunitario Tricentenario, ubicado en la lateral de la avenida Fedor Dostoyevzki y calle Andazola, en donde pasaron la noche 13 personas.



Mientras que, en la zona sur, se atendieron a 9 personas en el centro comunitario Mármol III, localizado en la avenida Eusebio Castillo No. 8400.



En ambos refugios temporales, Protección Civil Municipal y Seguridad Pública apoyaron con trasladando a las personas que necesitaban un lugar donde refugiarse del frío,



Cabe señalar que, los refugios temporales tienen un horario de 19:00 a 7:00 horas, sin embargo, este martes continuarán abiertos durante gran parte del día en caso que continúen las bajas temperaturas.



Para este martes 13, se pronostican temperaturas mínimas de entre menos 5 o 6 grados, así como máximas de 6 grados, con vientos que oscilan entre los 10 y 15 kilómetros por hora.



El coordinador de Protección Civil Municipal, Héctor Tarango, señaló que las temperaturas bajas continuarán por el resto de la semana, sin embargo, no tan marcadas como este martes, ante esto recomienda no bajar la guardia para evitar afecciones respiratorias ante los cambios bruscos de temperatura.



Es muy importante estar pendiente de los avisos que se emitan por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, además ante cualquier situación de emergencia comuníquese de inmediato al 9-1-1 para una atención oportuna.