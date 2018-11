Carecen policías estatales de capacitación en Justicia Penal

La mayoría de los elementos que conforman a la Policía Estatal de Chihuahua no cuentan con la capacitación necesaria en materia del Sistema de Justicia Penal (SJP).



Los elementos de seguridad pública estatal deben contar con una capacitación práctica de 30 horas mínimas anuales en tres tipos de talleres. Sin embargo, pocos son los uniformados que operan con apego al Programa Rector de Profesionalización.



De acuerdo con cifras de julio pasado del Diagnóstico nacional sobre las policías preventivas de las entidades federativas, publicadas en noviembre por la Secretaría de Gobernación (Segob), Chihuahua cuenta con un porcentaje deficiente de uniformados capacitados en el SJP. Tan sólo el 0.1% de los policías estatales chihuahuenses fueron instruidos en el taller de la ‘función de primer respondiente y la ciencia forense aplicada al lugar de los hechos’.



Esta cifra coloca a Chihuahua en el lugar menos preparado de las entidades de México. El segundo taller trata de la ‘función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación’, donde sólo el 15.8 de los elementos adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron capacitados.



La única entidad que logró impartir el curso al cien por ciento de sus elementos fue Durango, mientras que Chihuahua se quedó en el lugar 16.



El tercer taller es el de ‘investigación criminal conjunta’, dirigido para policías de investigación y policías preventivos. Chihuahua registró, según datos de la Segob, un avance del 23.5 por ciento.



Estos diagnósticos elaborados por la Segob se publican dos veces al año en su informe Modelo Óptimo de la Función Policial.



Aunque la corporación de la FGE ha mejorado en algunos aspectos, ha empeorado en otros en un periodo de un año. El año pasado, el 1.2 por ciento de los elementos policiacos que tomaron la evaluación de control de confianza sacaron resultados no aprobatorios.



La cifra incrementó en esta nueva actualización del diagnóstico a un 2 por ciento de las fuerzas estatales reprobadas en los exámenes de confianza. Estas evaluaciones son costosas.



El costo unitario por examen de confianza es de 8 mil pesos, los cuales provienen de fondos federales, bajo el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg). El costo por evaluar a los 3 mil 206 policías estatales, según datos de la Evaluación de control de confianza al personal del servicio profesional de carrera de las instituciones de Seguridad Pública, fue de 25 millones 648 mil pesos.



De los exámenes de control de confianza fueron 32 uniformados estatales los que reprobaron, lo que generó un gasto de 256 mil pesos. Estas evaluaciones en Chihuahua son de los más caras en el país debido a las diferencias en el equipamiento de cada Centro Estatal de Control de Confianza, así como los gastos de traslado del personal a los lugares donde se realizan las pruebas.



Algunos de estos centros carecen de equipo para realizar pruebas de laboratorio y subcontratan dichos servicios.



Aunque la corporación de la FGE obtuvo avances este año respecto a 2018 en el número de elementos que tomaron las evaluaciones necesarias, aprobadas y vigentes para obtener el Certificado Único Policial (CUP), las cifras, en algunos casos sigue siendo deficiente o no ha mejorado.



La evaluación de Control de Confianza para obtener el CUP el año pasado obtuvo un avance en 2017 del 90 por ciento. Sin embargo, este año el avance fue del 85 por ciento.



La evaluación de Competencias Básicas avanzó del cero por ciento al 18 por ciento, y el de Desempeño pasó del 20 por ciento al 40 por ciento, las cifras de ambas pruebas corresponden a 2017 y 2018, respectivamente. El estado de fuerza mínimo con el que deben contar las corporaciones de seguridad pública estatales en México es de 1.8 policías por cada mil habitantes.



Sin embargo, Chihuahua no presentó ningún avance de un año a otro, por lo que su estándar sigue siendo de un solo uniformado disponible por cada dos mil habitantes.



Las prestaciones que la FGE ofrece a sus elementos ha mejorado en el rubro de becas escolares para los hijos de policías. En 2017 el Gobierno de Chihuahua ofrecía el apoyo a menos del cien por ciento de sus uniformados. Sin embargo, la Segob constató que este año la cobertura en becas escolares ya es para todos.



Aunque se presentó un avance en dicho rubro, la FGE sigue sin ofrecer créditos de vivienda a ninguno de sus policías. Respecto a la academia, la FGE cumplió con todos los rubros de infraestructura requeridos para sus cadetes, como: aulas para matrícula, stand de tiro, comedor, área de mantenimiento, cocina, servicio médico, sala con equipo audiovisual, dormitorios, pista de prueba física, aulas de cómputo, pista o explanada vehícular y sala de juicios orales. Además, cuenta con uno de los salarios más altos respecto al resto de los estados.



El sueldo promedio de un agente de la Policía Estatal en Chihuahua es de 16 mil 990 pesos, el segundo mejor pagado después de San Luis Potosí, y 71 por ciento más alto que el salario medio nacional, que es de 9 mil 933 pesos.



A pesar de ello, agentes que hablaron con El Diario en septiembre, bajo la condición de anonimato, comentaron sobre las deficientes condiciones en las que se encuentran los policías estatales que son enviados a combatir el crimen organizado con pocos recursos.



En algunos casos, aseguraron, son obligados a costear sus gastos de hospedaje y alimentación mientras ofrecen sus labores en poblaciones serranas.



Los agentes estatales comentaron que cuentan con un seguro de vida de hasta 150 mil pesos, pero cuando un oficial es asesinado en cumplimiento de su deber, se toman los gastos fúnebres de ese monto.



También aseguraron que no reciben alguna bonificación por ser asignados a una región de alto riesgo, como la sierra de Chihuahua, en donde municipios como Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo y otros de la zona noroeste como Gómez Farías, Namiquipa e Ignacio Zaragoza, son considerados como de los más violentos de la entidad.