Doña Delfina y Don Raúl, 100 años de vida

Chihuahua, Chih.- Disciplina, trabajo y buen ánimo es fundamental para alcanzar más de un siglo de vida, así lo expresan y demuestran Delfina de la Rosa Macías y Raúl Medrano Berlanga, radicados en Delicias y Chihuahua capital, respectivamente, y que a pesar de no conocerse entre sí, tienen algo en común, ambos alcanzaron superar los cien años este mes de noviembre. Hecho trascendental en un estado con una de las tasas más bajas de esperanza de vida a nivel nacional, que alcanza apenas los 73 años.



Raúl Medrano se dedicó en su juventud a la docencia y a trabajar en el magisterio. Su niñez la vivió en un ambiente postrevolucionario, entre la persecución que desataron las guerras cristeras y las aulas rurales, el profesor recuerda con lucidez y detalle sus primeros pasos, primero él mismo como estudiante y luego como maestro.



A pesar de haber sufrido situaciones precarias, Medrano recordó que siempre en su vida se mantuvo ocupado en su trabajo, sus hijos y en distintas actividades tanto físicas como intelectuales.



De ello son testigos sus nueve hijos cuya familia alcanza ya los 59 miembros, todos profesionistas, pero también la gran cantidad de muebles de madera que adornan su hogar y que él mismo construyó dentro de su taller de carpintería. Aunado a ello su biblioteca con más de mil volúmenes, desde literatura hasta ciencias son un testimonio del que deriva la salud mental del ávido lector.



El docente afirmó que el secreto para una larga vida es “no tener vergüenza”, dijo entre risas. Pero ya más serio comentó que: “Se trata de trabajar mucho, a pesar de las condiciones muy difíciles, aun cuando me caía de hambre, porque no tenía para pagar una cena. Pero recorrí el país y nunca dejé de hacer mis muebles, mi librero para mi biblioteca”, afirmó.



Con una dieta sencilla a base de huevo, frijoles y leche y una rutina diaria de ejercicios Raúl Medrano se mantiene en buen estado de salud y según dice, espera vivir cien años más. A las juventud de ahora pidió que “sigan trabajando por México, el país se está transformando y lo está haciendo con rapidez”, por lo que pidió utilizar con inteligencia las nuevas tecnologías como el celular y sacar adelante a la nación.



Por su parte Delfina de la Rosa Macías quien actualmente radica en Ciudad Delicias ha alcanzado la longevidad a base del trabajo y la alegría. Según comentó una de sus hijas tres características definen a su madre, mismas que son su actitud positiva, su vocación por la caridad, así como su gusto por el trabajo.



Actualmente Delfi, como la conocen de cariño, no tiene enfermedades y gusta de escuchar música y pasar sus ratos junto a su familia, algo que de igual manera la ha mantenido con su buen humor que comparte con quien se le acerca.



Tanto Delfina como Raúl, han desafiado la expectativa de vida que en Chihuahua es una de las más bajas a nivel nacional, pues tan sólo hasta 2016 era de 73.5 años (70.6 años para los hombres y 76.5 años para las mujeres), según los indicadores del Consejo Nacional de Población, Conapo.



La entidad se encuentra en el lugar 29 de 32, tan sólo por debajo de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Esto lo coloca además por debajo del promedio nacional que es de 75.1 años.



Sin embargo fue durante 2010 cuando la violencia se disparó en el estado que Chihuahua alcanzó el último lugar en la tabla nacional dejando la esperanza de vida en 62 años para los hombres.



Sin embargo actualmente la expectativa de vida tiene una tendencia a incrementar en la población chihuahuense, pues en 2010 era de 68.7 años, mientras que las proyecciones para los años 2020 y 2030 prevén que la esperanza de vida podría ser en promedio de 77.1 a 78.4 años en cada uno de estos períodos.



Aunque no hay un secreto real para la longevidad las condiciones de salud y el entorno social del estado influye directa e indirectamente sobre dichas estadísticas, según lo apunta la propia Conapo.