'Fotomultas no son alternativa para prevenir percances'

El regreso de las fotomultas no es una alternativa para prevenir los accidentes viales en la ciudad y es necesario buscar otras opciones, afirmó el diputado Miguel La Torre Sáenz, quien argumentó que este mecanismo generó un profundo malestar en la población por la forma en que se aplicó y que su regreso no sería bien visto por los chihuahuenses.



El Consejo Consultivo de Vialidad, expuso la necesidad de contemplar la instalación de estos dispositivos y con ello prevenir accidentes como el que le costó la vida a la joven Ana Karen Rubio, de 26 años, el pasado viernes cuando fue impactada por otro vehículo en le periférico de La Juventud.



En este sentido, el legislador expuso que es necesario buscar otras medidas como incrementar el costo de las infracciones a quienes circulan a exceso de velocidad o bien que se mantenga la presencia permanente de agentes de la Policía Vial, sobre todo en avenidas como el periférico de La Juventud o Cantera, que son vialidades en las que se han registrado una gran cantidad de accidentes con saldos funestos y de esta manera inhibir que los conductores circulen a altas velocidades. Expuso que, la población de la capital del estado quedó muy molesta por el uso de las fotomultas, aparatos que relacionan directamente con una manera de extraer recursos más que como un mecanismo de prevención, además dijo que siempre habrá alguien que no respete y circule a velocidades no permitidas y ocasione accidentes como el que le costó la vida a la joven.



La Torre Sáenz, agregó que aunque se garantice que las fotomultas sean utilizadas con fines meramente preventivos siempre habrá la inconformidad de la población pues, aunque se exceda en uno o dos kilómetros el límite permitido, la cámara lo va a captar y por eso se terminarán pagando casi dos mil pesos de multa lo cual, dijo, no sería justo.



Hizo un llamado a la Policía Vial a desarrollar estrategias efectivas de prevención de accidentes que puedan incidir en la población, así como también a los automovilistas para que respeten los señalamientos viales y no manejen bajo los efectos del alcohol u otra sustancia.