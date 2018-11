'Que pague por muerte de Karen y su bebé'

La familia de Ana Karen Rubio, quien falleció la noche del pasado viernes, exigió ayer justicia al saber de la liberación bajo fianza del joven que provocó la tragedia al conducir un vehículo presuntamente en primer grado de ebriedad.



“¡Que las autoridades nos escuchen! Que quien cometió este doble homicidio lo pague!”, demandó Nora Almeida, tía de la joven de 26 años que se encontraba en sus primeros meses de embarazo.



A través de redes sociales, la familia lanzó ayer un llamado para que la comunidad se sume a esa demanda.



“Por personas irresponsables como ese conductor ebrio, hoy sufre una familia dos pérdidas irreparables, cómo podemos llamar accidente a esto, cómo cuando sabemos que el alcohol es una droga, que embrutece a quien la consume, que les hace perder todo sentido común”, se lee en otra publicación.



“Un irresponsable conductor ebrio y a exceso de velocidad les arrancó la vida, ojalá que esté crimen no quede impune, y que caiga todo el peso de la ley, sobre el responsable”, secunda una más.



Los familiares de Ana Karen acudieron ayer a la Fiscalía para conocer los avances del caso. Trascendió que tampoco a ellos les fue revelada la identidad del responsable del percance registrado la noche del viernes pasado, en el periférico de la Juventud a la altura de la avenida Homero.



Esa noche el conductor del auto marca Chevrolet Cruze, modelo 2014, a exceso de velocidad, perdió el control, golpeó contra un poste y brincó sobre el camellón y cayó encima del vehículo marca Ford Mustang, que conducía Ana Karen.



A ella la describen sus familiares, como alguien que nunca decía “no”. Le gustaba apoyar a las personas y en esos días, le invadía la felicidad por saber que iba a ser madre.



Era su segundo embarazo. Su primer bebé falleció a los pocos meses de nacido. La noticia de su maternidad la había compartido apenas el pasado 7 de noviembre.



“Estoy tan contenta porque la virgencita me mandó esta bendición”, comentó a un familiar cercano.



La demanda de justicia ha hecho eco en decenas de chihuahuenses, quienes desde que se conoció la notifica del fatal accidente, se mostraron conmocionados por la tragedia, y ayer en las redes sociales criticaron la flexibilidad de las leyes.



“Qué terrible que la autoridad permita que salga libre, aunque pague fianza, cuando se sabe que al tomar y manejar tienes inmersa la intención de matar a alguien”, se lee en uno de los comentarios.



Otro cuestiona: ¿Por qué si un indigente roba por hambre un pan con un valor de dos pesos sí es castigado con varios años de cárcel?



De acuerdo con la legislación vigente, el presunto responsable podría ser procesado por el delito de homicidio culposo, pero con el derecho de gozar de libertad bajo fianza en tanto no se determine una sentencia.



La muerte de Ana Karen despertó en los chihuahuenses la misma sensación de impunidad que generó el caso de los cinco jóvenes que fallecieron el pasado 29 de julio, en el accidente provocado por una conductora en estado de ebriedad, identificada como Berenice Gutiérrez.



“Pasará lo mismo que con la Bere, no existe justicia, sólo impunidad”, comentó un usuario de redes sociales.



Y es que más allá de la cantidad de fallecimientos que provocó, conducía a exceso de velocidad y bajos los efectos del alcohol, huyó del lugar y telefoneó a las autoridades pero no para prestarles ayuda, sino para reportar robada su 'troca'... Aún con esas agravantes, “la Bere” enfrenta el proceso en libertad gracias a un amparo obtenido.