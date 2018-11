Arrecia el frío y las escuelas sin gas

Padres de familia de distintas escuelas del norte de la ciudad denunciaron que los planteles no cuentan con el insumo de gas para poder utilizar los calentones, por lo que se les pide una cuota voluntaria que muchos de ellos no pueden cubrir y que propicia que los niños tomen clases en salones helados, se corroboró en el jardín de niños “Estancia Feliz 1277”, de la colonia Tierra y Libertad.



Según comentaron los padres de familia, en el caso particular del citado kínder, la Secretaría de Educación les ha señalado que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir la compra que asciende hasta 3 mil 840 pesos por cuatro tanques de gas, cuyo costo para cada uno es de 960 pesos y que tendría que ser renovado aproximadamente en enero.



A pesar de que sí se cuenta con los calentones, estos mismos permanecen obsoletos mientras no se cubra el costo del hidrocarburo.



No obstante, sólo alrededor del 50 porciento de los padres de familia cubre esta cuota de hasta 50 pesos; sin embargo, se necesita la cooperación del 100 por ciento.



El día de ayer en este plantel se ausentó el 75 por ciento de los menores, pues sólo acudieron 24 alumnos, quienes fueron reunidos en un salón con el fin de darse calor.



Los padres añadieron que aunque esperaban que la SEyD los apoyara cubriendo el costo del gas, la dependencia les informó que no cuentan con los recursos suficientes.



En esta situación se encuentran varias escuelas de la zona norte de la ciudad, según narraron directivos y trabajadores de las mismas.



El problema es que no cuentan con gas para los calentones y los padres de familia tienen complicaciones para dar las cooperaciones y comprar el hidrocarburo.



Ante esta situación, el titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Carlos González, declaró que se cuenta con un presupuesto para comprar combustible y que ya se ha utilizado para abastecer a 400 planteles.



Dijo también que hasta el momento se han aplicado recursos por 1.8 millones de pesos.