Rechaza Canaco la instalación de puestos en el Centro

El presidente de la Canaco, Carlos Fierro Portillo, reprobó ayer que el Municipio haya autorizado la colocación de unos 150 puestos en el Paseo Libertad y la Plaza de Armas para la venta ambulante de artículos diversos durante la campaña de El Buen Fin.



Señaló que las autoridades municipales les prometieron hace días que ya no habría mas autorizaciones para la venta en la vía publica del Centro Histórico, pero no se cumplió con la palabra empeñada.



Funcionarios municipales informaron que los puestos semifijos desplegados en el corredor de la Libertad, entre Independencia y Vicente Guerrero, así como en la Plaza de Armas, permanecerán abiertos del 16 al 19 de noviembre, durante la jornada de El Buen Fin.



A decir de comerciantes establecidos los espacios de venta serán ocupados por comerciantes de la Libertad, Calle Cuarta y El Pasito, entre otros.



Carlos Fierro Portillo, presidente de Canaco, dijo que ni empresas asociadas a la Cámara de Comercio ni a la Asociación de Comerciantes del Centro y de ninguna agrupación deben ocupar la vía publica para actividad comercial o de servicios. Señaló que no es bueno que se promueva la venta ambulante y que la misma autoridad autorice que se ocupe la calle para el comercio.



El presidente de Canaco dijo que "en la ventas de este tipo no se expiden facturas ni ticket, por lo que no generan impuestos".



Para poder exigir o pedir más y mejores servicios a las autoridades, como seguridad, alumbrado publico, agua y drenaje -entre otros- se requiere que tengan ingresos y con la venta en la vía publica difícilmente se obtienen recursos para ese fin.