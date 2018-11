Anestesióloga no fue asesinada, reconoce fiscal

Chihuahua.- El fiscal César Augusto Peniche Espejel reconoció que no hay evidencia que sostenga la investigación de un posible homicidio, con relación a la muerte de la anestesióloga Karen Estrada Ávila, quien fue localizada sin vida el pasado 5 de agosto en un hospital de esta ciudad y que contaba con ocho meses de embarazo.



A pesar de que la Fiscalía General del Estado (FGE) había establecido que la doctora fue estrangulada, tal como se especifica en el certificado de defunción en el que se estableció que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, Peniche Espejel dijo que el equipo de peritos de la Fiscalía es de los mejores del país y que confía plenamente en el trabajo que hacen.



El análisis realizado por especialistas externos, así como de la Procuraduría General de la República (PGR), estableció que la causa de muerte se derivó de una complicación generada por el embarazo y el consumo excesivo de un medicamento, lo que llevó a la FGE a cerrar la carpeta de investigación iniciada por un supuesto homicidio, pues así se determinó tras el informe pericial inicial.



Tras darse a conocer esa información, Peniche Espejel declaró que no es exacta y que en el transcurso del día por medio de un boletín se darían a conocer los detalles del caso, exponiendo que se trató de un caso “complejo” y por ello lo manejaron con cautela y que esa complejidad derivó en la existencia de medicamentos en su cuerpo, en el propio embarazo y a que el cuerpo fue manipulado después del deceso tras los intentos de reanimarla por parte del personal del hospital, lo cual vino a alterar las evidencias.



Comentó que no se tienen elementos para proceder en contra de alguna persona como presunto responsable de la muerte, pues conforme avanzaron los dictámenes periciales, se logró descartar que se tratara de un homicidio.



Fuentes al interior de la Fiscalía aseguraron que las fallas se dieron también en el mismo proceso de investigación, pues durante las primeras horas de la indagatoria se pasó por alto interrogar al personal médico que pretendió brindar los primeros auxilios y considerar el intento de reanimación al que fue sometida.



Según la información obtenida, compañeros buscaron practicarle intubación para reanimarla, lo que aparentemente le ocasionó lesiones internas en tráquea y laringe.



Sin embargo, las dudas sobre la causa de muerte crecieron, por lo que se solicitó a los familiares no cremar el cuerpo hasta que hubiese una conclusión. Durante estos meses, el Colegio de Médicos solicitó a la Fiscalía le fuera entregado un informe de los avances del caso y las pruebas periciales practicadas, pero le fueron negados.



Pese a esto, el fiscal Peniche Espejel avaló el trabajo que se hizo desde el inicio, pues indicó que Chihuahua cuenta con uno de los mejores cuerpos periciales en el país y que la FGE confía plenamente en las indagatorias que realizan, pero expuso que en casos complejos siempre se busca una segunda opinión como sucedió en este caso.