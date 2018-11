“Sería muy grave que se estén practicando autopsias y necropsias al ´ahí se va´, sin entrar al verdadero estudio y profundidad de las causas de los decesos”, expresó ayer el presidente de la Asociación Chihuahuense de Abogados, Colegio de Abogados, A. C., Fernando Rodríguez Pérez.Lo anterior en relación al caso de la anestesióloga Karen Estrada Ávila a quien la Fiscalía del Estado le expidió una acta de defunción, cuya copia obtuvo El Diario, en donde se indica que la causa de defunción es “Asfixia por estrangulamiento”.Sin embargo, un estudio forense reciente elaborado por peritos externos y de la Procuraduría General de la República (PGR), determinó que Karen Estrada murió el pasado 5 de agosto por una complicación en su embarazo y el consumo excesivo de un medicamento.El presidente del Colegio de Abogados demandó que se tiene que pedir una aclaración al Servicio Médico Forense (Semefo), dependiente de la FGE, sin violentar los derechos de las personas, pues el caso cobró en los últimos tres meses el interés de la opinión publica por estar involucrada una institución reconocida de salud del sector privado.Fernando Rodríguez Pérez dijo que no tenía conocimiento del caso, pero sobre lo publicado en la prensa y contradictorio en ambos resultados como causa de defunción, calificó como grave lo sucedido, y se pronunció a favor de que las autoridades emitan una explicación al respecto.Agregó que tampoco se trata de “crucificar” al personal de Semefo, pues no se tiene conocimiento de que hayan ocurrido más casos similares anteriormente.“Se necesita que hubiera más de un caso, insisto, para determinar que hay más resultados de necropsias que no son precisos. Nosotros como Colegio decimos que hay que estar mas atentos a esta situación, y en este caso ellos (Semefo), deben estar abiertos a brindar la información publica, sin violentar los derechos de los particulares para saber que realmente ocurrió”.“Solicitaríamos que se aclare si se trata de un caso aislado, pues todos cometemos un error, o de plano, no se están llevando a cabo las necropsias de manera correcta, porque los peritos estan rebasados en el trabajo, y si es así, que soliciten la colaboración de otras agencias”, señaló Fernando Rodríguez.En la opinión del líder de los abogados colegiados, se tiene que dar certidumbre en los resultados de las causas de muerte de los ciudadanos, mas cuando éstos pierden la vida en la comisión de delitos, para lograr dar certidumbre a sus familias y a las propias carpetas de investigación que se integran por parte de la representación social.