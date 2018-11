'Nuevo esquema de seguridad no contempla fortalecer a policías'

Chihuahua.- Sobre el tema de la guardia nacional y el esquema de seguridad que anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el fiscal general, César Augusto Peniche, resaltó que le faltó tres cosas importantes a ese documento, la principal, "fortalecer a las policías municipales",







El titular de la FGE señaló que los fiscales del Estado ya analizan el documento con mucho detenimiento, y se va hacer un concentrado de la opinión de cada uno, y de ahí se sacará una conclusión ya consolidada por parte de la Fiscalía.







"Veo que necesita, y no lo ví en el documento, fortalecerse la figura de las policías municipales, no es una estrategia que va en el sentido vertical de arriba hacia abajo, cuando realmente esa estrategia se ha practicado en otros sexenios, y lo que hace falta es fortalecer a las policías, mientras no suceda las tareas en materia de seguridad estarán incompletas", expuso.







Como segundo tema, no se vio en el documento cuáles son los delitos que van a quedar alojados en la materia federal y cuales en la local, y en aquellos en la que los estados deban intervenir en el combate a los delitos del orden federal, no está establecido cual va ser el apoyo de la federacion a los estados, aseguró el funcionario.







Dijo que es una observación preliminar de una presentación que se dió el pasado miércoles, pero falta conocer todos los elementos de la estrategia para poder tener una opinión más exacta.







"Es una necesidad volver a recuperar la capacidad de los municipios, hay dos o tres que no tienen policía municipal y alrrededor de 50 en donde los elementos carecen de equipo, policías", señaló.







Resaltó que para el siguiente mes deben tener condición más favorable porque ven una federación que está preocupada por los temas de seguridad y habrá mayor coordinación con el estado, pero hace falta fortalecer a las policías.







"Se requieren recursos, algunos municipios que de manera consistente nos han estado pidiendo patrullas porque no tienen, hay menos de cinco vehículos y la mitad están descompuestas, con esa definición es prácticamente imposible atender municipios de una gran extención territorial y que tienen una grave complejidad por la presencia de grupos criminales", añadió.