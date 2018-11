'Unidades confiscadas no estaban en la plataforma de Uber'

La Dirección General de Operadores de Transportes descartó que exista un operativo para el decomiso masivo de vehículos que trabajan en la plataforma Uber.El director de la dependencia, David Holguín, precisó que los aseguramientos de unidades fueron realizados en los casos en que el chofer del vehículo promocionaba el servicio fuera de la plataforma.Recalcó que resulta un riesgo para los usuarios subirse a un vehículo que ni siquiera pueden estar seguros que está en la plataforma.Explicó que el servicio que es ofrecido a través de la plataforma es legal, según lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero recalcó que el servicio debe ser contratado solamente a través de la plataforma digital, pero fueron detectados choferes que ofrecían sus servicios de manera directa.Agregó que mientras el servicio de Uber o de cualquier otra plataforma sea promocionado a través de las aplicaciones pueden operar de manera normal, pero no se permitirá que se coloquen en puntos estratégicos y busquen pasaje.Holguín comentó que el objetivo no es ir en contra de las plataformas digitales, incluso existe una reforma que está pendiente de ser aprobada en el Congreso del Estado para regular el uso de servicios como Uber, pero destacó que no se puede permitir que ofrezcan un servicio de una manera que no está permitida.Confirmó que se tuvo la visita de funcionarios de Uber, pero esto ocurrió hace dos semanas y se trató de un seguimiento al caso de la menor que fue asesinada presuntamente por un chofer de Uber. Expuso que la empresa lo que destacó fue que gracias a las herramientas con que cuenta la aplicación fue posible dar con el presunto responsable.Agregó que la operación de vehículos fuera de la aplicación resulta incluso una afectación para los mismos operadores de Uber, ya que es una competencia desleal.