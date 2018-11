Roban casi 4 mil autos en menos de 3 años

Chihuahua.- El fenómeno de robo de vehículos en la ciudad de Chihuahua no se ha detenido y según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), obtenidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), del primero de enero de 2016 al 31 de octubre de 2018, se han interpuesto un total de 3 mil 980 denuncias por este ílicito.



Las colonias con mayor incidencia y que tienen “foco rojo” en cuanto a carpetas de investigación son: Centro (304), Granjas (160), San Felipe I Etapa (96), Paseos de Chihuahua (82), Obrera (70), Santa Rosa (63), Panamericana (44), Villa Juárez (38) y Cerro de la Cruz (37), Francisco Villa (36), Revolución (33), Unidad Presidentes, Saucito e Infonavit Nacional con 29 averiguaciones, respectivamente.



Juan Urbina Burciaga, titular de la Unidad de Transparencia de la FGE respondió el pasado 14 de noviembre, mediante el oficio “UTFGE-R-0832-2018”, a la solicitud de información con número de folio 129452018, detallando que durante el año 2016 se registraron en esta capital un total de 1,523 denuncias por robo de automovil en la clasificación de “sin violencia”, mientras que en el año 2017 se contabilizaron 1,475 querellas.



En los primeros diez meses del presente año (enero-octubre) las oficinas de Averiguaciones Previas ubicadas en la calle 25 y Teófilo Borunda Norte recibieron 982 denuncias



En lo que respecta al robo de vehículo en la modalidad de “con violencia”, es decir, donde los conductores y propietarios fueron despojados por los delincuentes de sus unidades, en lo que va del presente año se han registrado 50 denuncias, 77 el año pasado y 98 casos en el 2016.



Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), los vehículos asegurados mas robados en México, en el periodo comprendido de septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018, en base a las denuncias que presentaron los propietarios en las agencias del Ministerio Público, en orden de mayor a menor en incidencia son: Tsuru, Versa, motos Italika, pick up Nissan, Aveo, Kenworth, Vento, Sentra, Jetta clásico así como pick up estacas, honda 111-250, Ford F-350-450-550, CRV y March.



Colonias en la ciudad de Chihuahua con mayor incidencia de robo de vehículos “sin violencia” denunciados ante la Fiscalía Zona Centro (FZC). Enero de 2016 al 31 de octubre de 2018.



Colonia Número de denuncias



Centro 304



Granjas 160



San Felipe I Etapa 96



Paseos de Chihuahua 82



Obrera 70



Santa Rosa 63



Panamericana 44



Villa Juárez 38



Cerro de la Cruz 37



Francisco Villa 36



Revolución 33



Unidad Presidentes 29



Saucito 29



Infonavit Nacional 29



Aeropuerto 28



Villas del Real I 27



Mirador 27



Marmol I 27



Infonavit Nacional 27



Haciendas del Valle 26



Altavista 26



Dale 25



Los Pinos 24



Ignacio Allende 23



Magisteral 23



Chihuahua 2000 23



fuente: Fiscalía General del Estado (FGE)