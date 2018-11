Choca a auto y lo proyecta contra poste en la avenida Vallarta

Chihuahua, Chih.- El conductor de un auto particular chocó a otro auto y lo proyectó contra una estructura de concreto esta mañana en la avenida Vallarta.







Los hechos ocurrieron en el cruce de dicha avenida con la calle Nogal, donde el responsable del auto Volkswagen GTI de color rojo no alcanzó a frenar y golpeó por detrás a un auto Nissan Sentra de color gris.







El impulso ocasionó que la segunda unidad se impactará contra un poste y otra pick up que estaba estacionada.







Ninguna persona resultó lesionada, por lo cual solo fue necesaria la presencia de los agentes de la Policía Vial para elaborar el reporte.