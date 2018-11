Por vergüenza no denuncian extorsiones

Chihuahua, Chih.- La vergüenza es uno de los motivos principales para que las víctimas de extorsión –sobre todo telefónica- no denuncien los hechos ante la autoridad, destacó personal de la Fiscalía General del Estado.



“En muchos casos la gente tiene vergüenza de denunciar que entregó su dinero después de recibir una llamada amenazante. Desgraciadamente la mayoría de los afectados son gente adulta que no puede andar trasladándose a las oficinas a denunciar el delito” comentó a El Diario un policía investigador.



Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que de enero a septiembre en el estado de Chihuahua fueron denunciados diez “secuestros extorsivos” y ocho extorsiones, sin embargo, de estos 18 delitos cometidos y denunciados las autoridades locales no han informado si ya fueron esclarecidos.



El referido centro nacional de información señala que hasta el mes de septiembre en el territorio estatal se habían denunciado un total de 52 mil 782 delitos, entre ellos los citados secuestros y extorsiones.



Según la autoridad, el secuestro extorsivo es cuando se retiene u oculta a una o más personas con propósitos de sacar provecho, utilidad, publicidad o lograr la realización u omisión de algo. El delito de extorsión lo cometen las personas que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obligan a otro(s) con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.



Este sábado, la Fiscalía dio a conocer la captura de 12 integrantes de una presunta banda de extorsionadores telefónicos que operaban en Tamaulipas y quienes aparentemente lograron que dos chihuahuenses integrantes de una familia les depositaran dos millones de pesos.