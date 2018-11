Sin fecha para fincar cargos a presunto asesino de Karen

Chihuahua.- Aún no hay fecha probable para que la Fiscalía Zona Centro (FZC) finque ante un juez de Control, los cargos penales por el homicidio imprudencial en contra del automovilista Gerardo D. V. B., quien aparece como presunto responsable del accidente ocurrido en el Periférico de la Juventud y Homero, donde falleció la joven Ana Karen Rubio, de 26 años.



El portavoz de la dependencia, Carlos Huerta, indicó la semana pasada que el guiador debía comparecer ante el juez, una vez que el expediente sea judicializado, pero esto no ha sucedido.



Según las leyes locales, el delito de homicidio imprudencial alcanza una pena máxima de hasta cinco años de cárcel; sin embargo, al no ser considerado como delito grave, se puede compurgar en libertad condicional.



Asimismo, de acreditarse que el conductor iba en estado de ebridad, se incrementan las penas por las agravantes con lo que la sanción podría alcanzar hasta los once años.



El artículo 138 del Código Penal del Estado de Chihuahua establece textualmente que; “cuando el homicidio o las lesiones se cometan imprudencialmente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrá una mitad más de las penas previstas en el artículo 73 (el cual establece una máxima de cinco años de prisión). I. El agente conduzca en primer o segundo grado de ebriedad; o II. No auxilie a la víctima del delito y se de a la fuga.



Por lo que respecta al artículo 73 denominado “Punibilidad del Delito Imprudencial”, señala nuestro Código Penal, “En los casos de delitos imprudenciales, se impondrán de seis meses a cinco años de prisión, multa hasta de ochenta salarios mínimos y suspensión de seis meses hasta diez años del derecho relacionado con la conducta punible, con excepción de aquellos para los que la ley señale una pena especifica”.



Cabe mencionar (artículo 74) que la calificación de la gravedad de la culpa queda al arbitrio de la autoridad judicial, en este caso del juez de la causa, quien deberá considerar las circunstancias generales.



El conductor Gerardo D. V. B., del automóvil Chevrolet Cruze color gris pagó una fianza superior a los 200 mil pesos y enfrentará la investigación en libertad condicional.



Según las versiones que han salido del caso, el responsable conducía a exceso de velocidad sobre el Periférico de la Juventud y a la altura de la avenida Homero perdió el control brincando al camellón contrario y cayó justo encima del auto Mustang conducido por la víctima, quien además tenía poco tiempo de haber recibido la noticia de que estaba embarazada.