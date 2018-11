¿Dónde quedó el dinero?; buscaban plagiados y hallaron casi 2.5 mdp

Chihuahua.-En marzo del 2017, la Fiscalía General del Estado aseguró 2 millones 471 mil 500 pesos al allanar una supuesta casa de seguridad ubicada en la colonia Junta de Los Ríos, donde aparentemente tenían dos personas secuestradas.



Hasta el momento se desconoce cuál fue el destino de ese dinero.



De acuerdo con archivos policíacos y periodísticos, eran pasadas las once de la noche del dos de marzo, cuando policías de la fiscalía apoyados por militares entraron a la vivienda ubicada en la calle Río San Pedro número 3305.



En la casa las autoridades no hallaron personas plagiadas, no había nadie, solo encontraron una fuerte suma de efectivo, un lujoso Hummer y documentos a nombre de Pedro Armando Ch., quien en ese entonces era funcionario de Liconsa.



En ese entonces la fiscalía sólo informó que estaban integrando una carpeta de investigación.



Nunca se dio a conocer si el exfuncionario de Liconsa declaró al respecto y hasta la fecha las autoridades no han dado a conocer cual fue el destino de los caso dos millones y medio de pesos que encontraron en la propiedad.