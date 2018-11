Omite alto y causa choque-volcadura en la Santa Rosa

El conductor de un automóvil omitió un alto en la colonia Santa Rosa y chocó a otro particular que terminó volcando.



Los hechos ocurrieron cuando el presunto responsable del auto Ford Figo no respetó el señalamiento vial mencionado en las calles Carlos Fuero y Sexta, donde golpeó al particular Nissan Tiida.



La segunda unidad involucrada fue proyectada contra un vehículo Chevrolet Beat que estaba en el mismo cruce.



Paramédicos atendieron a los involucrados y elementos de la Policía Vial se encargaron de realizar el croquis para deslindar responsabilidades.