Se quejan por olor de pintura en Centro de Salud San Felipe

Personal y usuarios del Centro de Salud San Felipe, ubicado en la a avenida Escudero No. 501, se quejaron porque se ha realizado trabajos de pintura durante la mañana y tarde, lo que dicen ha provocado molestias entre las personas como dolores de cabeza e intoxicación, sin embargo argumentaron que las autoridades no quisieron hacerles caso para que el trabajo se hiciera en la noche.Al acudir al espacio, algunos usuarios reconocieron que efectivamente hace algunos días pintaban en el interior y afectaba por el olor, razón por la que se hicieron peticiones para la administración a fin de que evitaran hacer esto cuando hay gente.“Es un olor terrible, las personas con dolor de cabeza y náuseas, así como el personal que labora, y ni el sindicato ni las autoridades detuvieron esto. Es bueno esto, pero que lo hagan en horas en que no se afecte al paciente ni a nosotros”, comentaron algunos trabajadores.Argumentaron que incluso a una persona la cambiaron de turno para evitar que hiciera ruido, así como amenazar a otros trabajadores con despidos, por lo que debían continuar con las labores aún con el olor que generaba la pintura.Dijeron que el olor es más fuerte es en consultorios y en urgencias y que lo ideal sería que el trabajo fuera de noche, ya que el centro nunca cierra y hay pacientes todos los días, especialmente en la mañana y tarde.“Fue una simple petición y se molestaron mucho. Que lo más apremiante era quitar todo lo que tenía que ver con Duarte. Estamos de acuerdo, pero también que se pongan a pensar en la gente”, manifestó parte del personal de diferentes áreas, quienes expresaron estar en proceso para enviar una carta de queja al sindicato, al secretario de Salud y a las instancias que correspondan.