Solos, más de la mitad de niños en México por los trabajos de los padres

Un 53 por ciento de los niños de primaria y secundaria de madres y padres que laboran en la maquiladora, son dejados frecuentemente solos en casa, al igual que el 57% de los adolescentes de 15 a 19 años, por no tener quien los cuide, con lo cual se vuelven vulnerables ante la delincuencia y crimen organizado.



El 36.6 por ciento de los niños y niñas de los trabajadores de la IMMEX, van solos a la escuela, y para cuando son adolescentes, esto sube a 56.8 por ciento, según datos preliminares del estudio “La Niñez y la Industria Maquiladora en México”, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



Según el resumen ejecutivo de la investigación realizada en Chihuahua, Ciudad Juárez, Tijuana, Guadalajara y Guanajuato, que se presentará por completo a finales del 2018, la maquiladora tiene grandes retos por delante en lo que se refiere al cuidado y desarrollo de los hijos e hijas de sus colaboradores, así como en lo que se refiere al impacto que tiene en las comunidades donde se establece y opera.



Indica que el enfoque básico que esta investigación tiene es el respeto a los derechos del niño en el ámbito empresarial, considerando que la violación a los mismos puede darse de manera directa, cuando la empresa genera contaminación o contrata niños, o bien, indirecta por vía del trabajo de los padres y madres, y las circunstancias que este trabajo produce en los niños.



Por lo anterior, se incluyó un análisis de factores de riesgo en los que pudieran estar los niños y niñas relacionados con la industria maquiladora en virtud del trabajo de las personas responsables de su cuidado.



Se consideraron los factores de riesgo para los menores de ser víctima de la violencia, de adicciones y de entrar en conflicto con la ley.



La Unicef precisó que las madres o padres que laboran en la maquila, salen en promedio de su casa a las cinco de la mañana y regresan hasta las cuatro o cinco de la tarde, por lo que pasan 12 horas fuera.



En el 73 por ciento de los casos, las madres o padres trabajan horas extras al menos una vez por semana, añadiendo prácticamente media jornada de trabajo.



Además, dos de cada 10 madres trabajan en otro empleo los fines de semana y dos de cada 10 vende cosas o hace trabajo extra para complementar sus ingresos. Como resultado de largas ausencias, el 19.8 por ciento de los padres no pueden transmitir consejos a sus hijos, un 16.1% no advierte acerca de peligros y amistades de riesgos y el 19.35 no puede transmitir valores de responsabilidad y honestidad.



Observó que si bien la industria maquiladora en México se apega a las normas vigentes en términos de trabajo infantil y, de hecho, tiende a no contratar personas mejores de 18 años, se observa que más del 19 por ciento de los actuales trabajadores entraron, antes de cumplir la mayoría de edad.



El estudio arrojó que sí se identifica trabajo infantil de manera indirecta, es decir, el que realizan en dos modalidades los hijos e hijas de las personas que trabajan en la maquiladora. Un 18.6 por ciento de las madres y padres afirman que sus hijos menores de edad se encuentran trabajando actualmente.



Esto puede ser de manera formal o informal, incluso ocasional, ya que culturalmente tiene connotaciones positivas al percibirse como un proceso formativo. Asimismo, un 35 por ciento de los niños y niñas de primaria y secundaria, son cuidados por sus hermanos adolescentes, lo que también se considera como trabajo infantil.



Precisa que los trabajadores tienen un salario promedio de mil 701 pesos por semana a lo que se suma cerca de un 60 por ciento más vía prestaciones adicionales por bonos de puntualidad y asistencia, comida, transporte y otros.



Sin embargo, los ingresos de los trabajadores no están en niveles que permiten combatir efectivamente la pobreza y no se ven reflejados los esfuerzos en una mejora de sus condiciones de vida ni de sus familias, por lo que se ven en la necesidad de extender jornadas o asumir otro empleo adicional.



Planteó que la convivencia familiar cotidiana y en fin de semana se ve afectada por la dinámica de trabajo, ya que los padres y madres prácticamente trabajan todos los días entre actividades formales e informales, lo cual da pie para que casi en la mitad de los casos, las familias no convivan por estar muy cansados para hacerlo.



La transmisión de valores y de saberes de la vida es un factor de protección importante cuando se habla de riesgos de adicciones y entrar en conflicto con la ley.



