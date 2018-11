Cumple 30 años hospital de Ginecobstreticia No.15 del IMSS

Chihuahua, Chih.- Con el arranque de las “Jornadas del Manejo del Neonato Prematuro y en Término”, mediante el cual se pretende elevar la calidad en la atención de los menores, la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, llevó a cabo este miércoles la conmemoración del Aniversario No. 30 de la puesta en operación del Hospital de Gineco Obstetricia (HGO) No. 15, ubicado en esta ciudad capital.







Lo anterior se llevó a cabo en una emotiva ceremonia, que fue también el marco para la entrega de un reconocimiento al personal destacado en todas las categorías.







El evento estuvo presidido por el Delegado Estatal, Cristián Rodallegas Hinojosa; el doctor Jorge Iván Carrillo Miranda, en representación del Secretario General de la Sección VIII del Sindicato de Trabajadores (SNTSS) del IMSS en Chihuahua, Jesús Gerardo de León Arrellanes; la titular de la Jefatura de Servicios Médicos de la Delegación Estatal, doctora Martha Avitia Talamantes; el director del Hospital, doctor Roque Torres Macías, entre otras personalidades.







En esta ceremonia se destacó las acciones que se han realizado en la presente administración delegacional para mejorar las condiciones laborales, el servicio a la derechohabiencia, así como la profesionalización de los trabajadores de esa unidad hospitalaria.







En ese sentido, se hizo hincapié la implementación del “Curso para mejorar el trato a la mujer embarazada”, que está dirigido a los trabajadores, el cual actualmente lleva un avance de más del 90 por ciento en su cobertura.







En su participación, el director del HGO No. 15, doctor Roque Torres Macías, destacó que actualmente la unidad cuenta con: 120 camas, tres quirófanos, 2 salas de expulsión; además de una plantilla laboral de 210 trabajadores de enfermería, 79 del área médica, 16 paramédicos y 236 de otras categorías.







Destacó que durante estos 30 años se han atendido en ese hospital un total de 200 mil 478 nacimientos; e indicó que por año se atienden 5 mil partos; 47 mil consultas, se realizan 5 mil 468 cirugías; se otorgan 6 mil 112 métodos de planificación familiar, entre otros servicios.







Agradeció también el apoyo recibido de la Delegación que permitió la modernización, ampliación y equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos neonatales, así como la remodelación de baños y de la cocina hospitalaria.







Los directores que ha tenido han sido los siguientes: doctor Fernando Ortega Duran (en el periodo de 1988 a 1994); doctor Alberto Rangel Estrada (de 1994 al 2009); doctor José Navarro Hernández (2013 al 2016); y doctor Roque Torres Macías (2016 a la fecha).