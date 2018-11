Reubicarán estación del Metrobús para construcción de turboglorieta

El director de Obras Públicas Municipales, Carlos Cabello Gil, informó ayer que para la construcción de una de las turboglorietas que inicia hoy, se contempla reubicar la estación del sistema de transporte colectivo denominado “Metrobús”, ubicada casi en la esquina de la avenida Fuentes Mares y Nuevas España.Comentó que la idea es habilitar el cruce para hacer tener una ciclovía y que el flujo vehicular sea más rápido, razón por la cual dicha estación no es viable, además que según el reporte por la Dirección de Gobernación y Transporte, no es tan utilizada por los usuarios.Dijo que la idea es que dicha estación sea puesta en las inmediaciones de la Deportiva Sur por el lado de la Prolongación Pacheco, ya que la actual llamada “Nueva España”, que está casi frente a la Terminal Sur no es tan funcional.“Tendrá un beneficio mayor porque circulan más de 3 mil 500 vehículo por hora en hora pico y el plan es que esta zona sea también amigable para otro tipo de transportes como la bicicleta y para el peatón”, destacó el funcionario municipal.Recordó que el tiempo de ejecución es de tres meses por cada turboglorieta, que en total sería nueve meses, ya que no empezarían de manera simultánea, por lo que sería hasta agosto del próximo año cuando esté completo todo este circuito.