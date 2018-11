Atraparon a los roba cajeros ¿Y el dinero?

Chihuahua.-Los presuntos responsables de robar tres cajeros automáticos la semana pasada ya fueron detenidos, sin embargo, los 3 millones 587 mil pesos que lograron como botín no han sido recuperados.



Personal de la Fiscalía General del Estado informó que aún continúan las investigaciones, pero por el momento el dinero no lo han encontrado.



Los presuntos ladrones de los cajeros son: Gilberto A. V., y Raúl Othoniel L.G., ellos fueron detenidos el pasado fin de semana por personal de la físcalía mediante orden de aprehensión y el tercer implicado, Luis Armando M. G., de 28 años, fue apresado por agentes de la Policía Municipal, más no se informó si su captura fue en atención a una orden judicial.



Ayer, Seguridad Pública informó que en seguimiento a las indagatorias relacionadas con el robo de los tres cajeros bancarios cometidos los días 15 y 16 del presente mes, lograron detener a Luis Armando M., a quien localizaron con apoyo del material obtenido a través de cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua.



Luis Armando fue detenido en el exterior de un domicilio de la colonia Los Cuarteles, al sur de la ciudad. Le aseguraron un auto en el que al parecer transportaron los cajeros robados.



Luis Armando fue llevado a la Comandancia de la Policía Municipal y posteriormente puesto a disposición de autoridades de la fiscalía con el fin de ampliar la carpeta de investigación, indica el comunicado que emitió Seguridad Pública.