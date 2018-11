Confirma SPM aseguramiento de uno de sus agentes

Chihuahua, Chih.- La Policía Municipal informó que esta mañana fue detenido en el hospital General el particular Jesús Alberto P. V., de 29 años, a quien le decomisaron un arma de fuego al momento que se encontraba acompañado de un efectivo de Seguridad Pública, de nombre Antonio H., quien también fue asegurado y será turnado ante Asuntos Internos.



Fuentes al interior de la Policía Municipal informaron que el arma de fuego de uso exclusivo del ejército, la traía el policía y no el particular, sin embargo el comunicado de Seguridad Pública indica que la pistola la portaba Jesús Alberto P., mismo que fue turnado ante el Ministerio Público Federal.



La municipal dio a conocer que a la línea de emergencias 9-1-1 reportaron a una persona “intransigente en las afueras de un hospital y al momento de la revisión se le localizó entre sus ropas un arma calibre 38 Súper, sin el porte de ley correspondiente, ante lo cual fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes”.



El detenido fue llevado a la Comandancia Sur de Seguridad Pública Municipal, con el fin de realizar el registro correspondiente.



El policía preventivo que se encontraba con el hombre armado, “también fue asegurado por los propios agentes para iniciar el proceso correspondiente de notificación ante Asuntos Internos, instancia encargada de iniciar la investigación al respecto y deslindar responsabilidades”, dice el comunicado.



En tanto este último fue comisionado a un área donde no utilice el arma de fuego, hasta que los órganos internos dictaminen lo procedente.