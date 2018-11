Sufren migrantes maltratos aquí

Cuando se supo que el cuerpo de un hombre descuartizado en la colonia Desarrollo Urbano correspondía al de un migrante nicaragüense, surgieron comentarios cargados de racismo y xenofobia en redes sociales.



“¡Poco a poco se van a ir desapareciendo! Uno menos afortunadamente”, dictaba el comentario de Diana Jazmín Quintana Corral, en Facebook.



Todo el racismo y las fobias surgieron espontáneamente en Chihuahua. Daniel, migrante hondureño de 20 años, pide dinero en los cruceros de la ciudad.



Sobre la vialidad Ch-p, un corredor adoptado por centroamericanos desde hace décadas.



Afirma que ha sido víctima de discriminación racial en las calles de la capital.



“Me han dicho que deje de estar chingando, que me vaya a mi país”, cuenta Daniel mientras los vehículos cruzan las vías del ferrocarril.



“Hace poco un hombre me hizo acercarme a su carro porque me iba a dar una moneda, pero cerró la mano y me hizo la seña”, actúa el migrante, levantando el dedo medio hacia enfrente.



El racismo hacia los migrantes centroamericanos surgió gracias al fragmento de un reportaje de la televisora alemana Deutsche Welle que se viralizó en todas las redes sociales.



El fragmento de 21 segundos de duración muestra a Miriam Celaya, una hondureña que dijo que la gente les está dando “puros frijoles molidos, como si le estuvieran dando de comer a los chanchos”.



Las declaraciones de la mujer están sacadas de contexto y usadas por la gente que está en contra de los migrantes para avivar los ánimos, dijo el periodista que grabó el video Aitor Saez a BBC Mundo.



“Yo pido perdón a los mexicanos. Mil disculpas. Hemos caminado por todo México y hemos recibido mucha ayuda. Tengo todo qué agradecerles. Yo he criado a mis hijos con muchos esfuerzos y dándoles frijoles y tortillas”, contó Miriam después de que su declaración presuntamente descontextualizada sembrara en México el odio hacia los migrantes.



“Es un odio y una xenofobia importados desde Estados Unidos. No son los típicos modos de los mexicanos; el mexicano es muy solidario, donde comen dos comen tres”, opinó Jorge Pérez Cobos, director de la asociación Uno de Siete Migrando. Daniel ha sufrido asaltos y amenazas. La primera ocasión ocurrió en Puebla, cuando agentes de la policía (no recuerda la corporación) le exigieron dinero para seguir con su camino.



Un intento de extorsión y abuso de autoridad mientras lo amedrentaban cortando el cartucho de sus rifles.



El cuerpo descuartizado del migrante fue encontrado por los vecinos de la colonia Desarrollo Urbano el miércoles 14 de noviembre.



Un día después, la cabeza fue ubicada en el patio de una vivienda cercana a la vialidad Ch-p y la calle De las Rosas. La Fiscalía General del Estado (FGE) lo identificó ayer por el nombre de Valmir Antonio Morán Ruiz, un nicaragüense de 29 años aproximadamente.



Valmir tenía algunos meses en la ciudad de Chihuahua, de acuerdo con una de sus tres cuentas en Facebook. Su muerte pasó desapercibida por los demás migrantes, quienes negaron conocer el hecho.



En fechas recientes no ha habido registros de migrantes reclutados por grupos del crimen organizado, dice Jorge Cobos. Sin embargo, los cárteles de la droga reconocen que es muy fácil violentar a personas migrantes en diferentes aspectos: desde trata de personas, desapariciones y secuestros.



“Son más vulnerables, porque es muy difícil identificar cuando un migrante simplemente ‘no está’. El crimen organizado lo tiene muy claro”, explica Jorge Cobos.



Sobre sus brazos, Elizabeth carga con una de sus hijas. Su pequeña se llama Sofía y estuvo a punto de ser raptada en Veracruz, cuenta su madre.



“Corrí para que no me la quitaran, pero me desmayé. Me la querían quitar de mis brazos unos hombres”, recuerda Elizabeth, de 30 años, parada sobre las vías del tren Chepe junto con su hija Yahaira, de seis años, y su esposo Arturo, de 33, quien evitó el rapto. Los cuatro buscan comida.



La familia planea encontrar trabajo y establecerse en Chihuahua capital. Rechazan recorrer el norte porque les parece peligroso llegar a Ciudad Juárez. Han tenido suficiente.



“En Coahuila querían comprarnos a Yahaira”, cuenta, mientras la pequeña de 6 años, arropada con la única prenda añeja que tiene, abraza a su padre.