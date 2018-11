Gastarán impuestos de chihuahuenses en comprar más armas

Chihuahua, Chih.- La Comisión Estatal de Seguridad hechará mano de los impuestos de los chihuahuenses para la adquisición de armamento, compra que se había hecho en la anterior administración y que por no cumplir los requisitos establecidos por la Sedena le fue retirada a la coroporación estatal.



El comisionado Óscar Alberto Aparicio, dijo que han enviado cinco oficios al Secretario de la Defensa Nacional para que les regresen las armas que la administración pasada les entregó, pero no hay respuesta.



Se han hecho diferentes mesas de seguridad y se ha tocado el tema, pero se está en espera y se ha manifestado la necesidad de ese tipo de armamento, de acuerdo con el funcionario.







Aparicio expresó que esperan que la nueva administración les de la oportunidad de comprar con los impuestos nuevamente, las armas que ya habían comprado los chihuahuenses, refiriéndose a las que se llevó el Ejército y que fueron adquiridas para la antes Policía Estatal Única.



La Comisión Estatal de Seguridad ha destacado en diversas ocasiones el poder de fuerza que tienen los grupos criminales en armamento y la necesidad de la corporación de igualarlos, por ello esperan el permiso de la SEDENA para comprar el armamento de alto poder.







Recalcó que la solicitud se hizo también para la autorización de usar las armas de alto poder que son aseguradas, sin embargo, la petición no tiene respuesta.