Nicaragüense fue apuñalado y después mutilado

La investigación del asesinato de otro extranjero, originario de Nicaragua, Valmir Antonic Moran Ruíz, tiene como causa de muerte, laceración de visceras abdominales producida por arma blanca.



Con los trabajos y estudios realizados en Servicios Periciales y Médico Forense (Semefo) se pudo establecer que la decapitación y mutilación fue posterior a su muerte.



Se le tomaron huellas dactilares, genética, odontología, y los tatuajes fueron piezas claves para su identificación



Este caso, aunque sigue su curso, no cuenta aún con elementos de prueba que indiquen una ruta para llegar al homicida, por la complejidad del entorno.



Tras las entrevistas con familiares y la comunicación con la Embajada de Nicaragua, el cuerpo fue entregado, y por tratarse de un homicidio no resuelto, se le solicitó a la familia que no fuera objeto de cremación, como se hace por protocolo en este tipo de situaciones.



Hasta el momento no se determina si las escenas del crimen donde se encontraron las partes del cuerpo, tiene correspondencia con la zona donde fue asesinado y mutilado.