Se manifiestan padres y maestros de la primaria Rebsamen

Chihuahua.- Padres de familia y maestros de la escuela primaria estatal Enrique Rebsamen, se manifestaron durante este día, a la entrada y salida de los alumnos, para denunciar supuestos atropellos y abusos de autoridad de la directora Linda Cuevas, quien señalaron se jacta de tener protección del coordinador de zona.



“Amamos nuestra profesión. Trabajamos bajo protesta. No a la reprensión laboral. Basta de irregularidades”, fue la pancarta con la que los maestros se manifestaron en la puerta del colegio.



Los padres de familia que muestran apoyo a los docentes dijeron que la directora que tiene 4 años al frente del plantel ha creado un ambiente nocivo para maestros e incluso para ellos mismos como paterfamilias.



A pesar de que, dijeron, ya han hecho denuncias ante la Secretaría de Educación estas no han sido fructiferas pues consideraron que coordinadores de zona tienen una relación estrecha con la directiva.



Los manifestantes señalaron que sus protestas seguirán siendo pacíficas con el fin de no entorpecer las clases de Los estudiantes, pero exigieron que las autoridades educativas atiendan la situación de manera directa y sin la intervención de personas con compadrazgos.



El Diario buscó la postura de la directora señalada, sin embargo no se encontraba en la institución.