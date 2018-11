Tiene incrustaciones de oro pistola asegurada en altercado con Municipal involucrado

Chihuahua.-No menos de 50 mil pesos costaría la pistola asegurada por municipales yer en la mañana a un particular que supuestamente era acompañado por el efectivo de esa corporación, identificado como Antonio H., quien hoy está bajo investigación.



Policías que tuvieron acceso al arma decomisada, aseguran que se trata de una pistola personalizada que a simple vista tiene un costo no menos de 50 mil pesos.



El arma es de la marca Colts, modelo Goverment (Gobierno) Black Gold(oro negro) calibre 38 Super.



Lo que más llama la atención en la pistola son las cachas, ya que tienen incrustaciones al parecer de oro y un símbolo de “Tony Montana”, personaje principal de la película “Cara Cortada”.



En la corredera, tiene grabadas una especie de flores y la cara de un tigre.



También tiene algunas piezas doradas, al parecer de oro, más se desconoce el kilataje.



Se supone que el arma junto con la persona que presuntamente la portaba, Jesús Alberto P. V., quedaron a disposición del Ministerio Público.



Ayer trascendió que esa arma la portaba un agente de la Policía Municipal, sin embargo Seguridad Pública aseguró que la pistola la traía el particular quien fue detenido por un altercado con guardias del Hospital General, acción en la que también fue asegurado el agente Antonio H.