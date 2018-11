Dan banderazo a obras de la turboglorieta

Con una inversión proyectada de 42.5 millones de pesos, la alcaldesa María Eugenia Campos y el director de Obras Públicas, Carlos Cabello, entre otros invitados, dieron el banderazo de inicio de la construcción de tres turboglorietas.



Los trabajos iniciaron formalmente el pasado miércoles pero faltaba el acto protocolario.



Estas obras viales que buscan ordenar y dinamizar el flujo diario de más de 10 mil vehículos en horas pico estarán ubicadas en el bulevar Juan Pablo II, en avenida Deporte Sur y en el bulevar Fuentes Mares.



Se proyecta terminarlas en agosto del próximo año.



La alcaldesa dijo que son proyectos bien diseñados y planeados, no ocurrencias para salir al paso o tan sólo para tomarse la foto y salir en medios.



A su vez, el director de Obras Publicas Municipales, Carlos Cabello, manifestó que estas turboglorietas se caracterizan por tener carriles bien definidos y seguros con un ancho de 5.5 metros cada uno.



Los conductores tienen que elegir con tiempo su carril y no pueden ir a otro.



Dijo que quien use la turboglorieta se conduce a velocidades de 25 a 30 kilómetros por hora, por lo que no son de alta velocidad.