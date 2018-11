Ni detenidos, ni pistas, ni móvil

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha podido establecer el móvil del doble homicidio en contra de Kenia Lucero Fierro, presidenta del DIF municipal de Batopilas y dirigente del PRI en aquella localidad, y de su esposo Jorge Muñoz Hernández, ocurrido el jueves pasado en una vivienda del fraccionamiento Cordilleras.



El fiscal, César Augusto Peniche Espejel, dijo que por el momento el Ministerio Público no ha podido establecer una línea sólida de investigación y por lo tanto no se descarta ninguna hipótesis, incluida el crimen pasional, pues la funcionaria era exesposa del presidente municipal de Batopilas, Israel Varela Ordóñez.



En el lugar de los hechos se localizaron armas de fuego y droga, y trascendió que Muñoz Hernández ya había sido detenido anteriormente por posesión de droga y que pudiera estar vinculado con alguna organización criminal, ante lo cual Peniche Espejel dijo que estos elementos también serán tomados en cuenta en las investigaciones.



Peniche Espejel expresó que por el momento es prematuro establecer un móvil de lo sucedido, y dijo que la FGE será cautelosa en la información que se genere al respecto, a fin de no dar a conocer elementos que pudieran entorpecer el desarrollo de las investigaciones y poder dar con el paradero de los responsables.



De acuerdo con las primeras investigaciones, el cuerpo de Kenia Fierro Balderrama se encontraba cerca de la entrada de la propiedad, mientras que el cuerpo de su esposo estaba dentro de una recámara con visibles rastros de sangre.



Habitantes del fraccionamiento mencionaron que desde la noche del miércoles observaron una camioneta de color morado rondando en el exterior de la casa.



Kenia Lucero Fierro ya se había separado del alcalde Israel Varela Ordóñez desde hace un tiempo, quien fue víctima de un atentado en la ciudad de Chihuahua el 16 de enero del 2017, cuando hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones con rifles de asalto y logró sobrevivir.