Omite luz roja y choca en la avenida Independencia

El conductor de un auto particular presuntamente no respetó la luz roja de un semáforo en la avenida Independencia y recibió el impacto de otro particular, esta mañana.



El percance sucedió cuando el conductor del auto Pontiac circulaba sobre la calle Julián Carrillo y al llegar al cruce con la avenida en mención intentó ganarle al señalamiento.



Al continuar la marcha se atravesó en el paso de un carro Altima, el cual lo impactó de forma lateral.



Ninguna persona resultó lesionada, sin embargo, los vehículos obstruyeron la circulación y generaron caos vial.



Elementos de la Policía Vial realizaron el reporte correspondiente para deslindar responsabilidades.