Piden 2 mil pesos a diputados... ¡y nada!

Bailarines de danza folclórica de Chihuahua ganaron su participación en el “Festival Nacional Real de Minas” que se llevará a cabo en Zacatecas, a donde irán con sus propios recursos y con el deseo de acompañarse de otra pareja; sin embargo, regidores y diputados del Congreso, entre otras instituciones a las que han tocado las puertas, no les han dado ninguna respuesta favorable, indicaron.



Se trata de Yulemy Carbajal Cardona y Luis Fernando Cano, quienes desde hace años participan en este tipo de festivales donde demuestran principalmente el baile de polka originario de Chihuahua.



Según explicó Yulemy, se trata de una oportunidad invaluable para ellos, quienes están orgullosos de mostrar al país los bailes típicos del estado.



Su participación en el evento, que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 3 de diciembre, la ganaron después de atravesar por varios filtros en los que demostraron ser los indicados para dicha representación; sin embargo, como es el caso de muchos talentos en Chihuahua, la pareja debe hacer sacrificios económicos para acudir, pues aunque el festival cubre los gastos de hospedaje y alimentos, el transporte y otros gastos corren por su cuenta.



Aunado a ello buscan integrar a otra pareja más, alumnos de bajos recursos, pero con muchas ganas de bailar y trascender en este arte, lo cual por falta de recursos económicos no han podido llevar a cabo, aunque han buscado la ayuda en Congreso, en Municipio y en distintas instituciones, no ha llegado ninguna respuesta.



Para ello requieren apenas la cantidad de 2 mil pesos, pues para trasladarse utilizaran su propio automóvil, y ya han juntado algún recurso para apoyar a sus dos compañeros.



Para la bailarina folclórica, no se trata de un concurso más, pues como licenciada en Danza, realizó su tesis en base a las enseñanzas de la maestra Leonor Ávalos Zaragoza, quien durante toda su carrera buscó la conservación y exposición de la polka chihuahuense, por lo que su alumna busca dar homenaje a su maestra y preservar su trabajo.



“Para nosotros es un orgullo representar a Chihuahua, es también importante porque buscamos abrir las puertas del estado a la nación y al mundo”, comentó Yulemy.