Presunta banda de extorsionadores tamaulipecos alzanzarían hasta 70 años

El pasado jueves se resolvió la situación jurídica de los 12 presuntos integrantes de una banda de extorsionadores, que fueron detenidos en el estado de Tamaulipas, mediante ordenes de aprehensión giradas desde Chihuahua, y quienes de ser encontrados culpables, podrían alcanzar una sentencia de hasta 70 años de cárcel, informó la FGE.



La organización delictiva obligaba a las víctimas virtualmente a desnudarse y enviaba las fotos a los familiares para que pagarán el supuesto rescate.



Los detenidos en su mayoría mujeres, están identificados como Sara Consuelo R. R., de 20 años; Daniela F. C., de 22; Margarita H. B. De 37; María Isabel C. A., de 37; María José D. A., de 40; Cecilia A. M., de 55; Yuritzy Giselle P. M., de 26; Claudia Denisse S. C., de 26; Leticia Yaneth N. H., de 26, y Carlos Guillermo R. B.



Las personas fueron capturadas la semana pasada en cumplimiento a la orden de aprehensión que se liberó en su contra, dentro de la causa penal 2566/2018, por el delito de extorsión agravada.



En los hechos que la Fiscalía estatal les atribuye, se establece que el 6 de febrero del presente año, una víctima con residencia en la ciudad de Chihuahua, recibió una llamada donde una persona del sexo masculino se identificó como comandante e integrante de un grupo delictivo y fue entonces que bajo amenazas la obligaron a cambiar el chip de su equipo celular y a hospedarse en un hotel durante cuatro días.



En ese lapso, los delincuentes lograron que el ofendido se tomara unas fotografías desnudo y que se las enviara a ellos para posteriormente mandarlas a uno de sus familiares, (otra víctima), a quién también bajo intimidaciones, y diciéndole que tenían secuestrada a la otra persona la obligaron a depositar más de dos millones de pesos a diferentes cuentas bancarias.



De igual forma se logró la captura de Zaire Zulema M. G., y de Guadalupe H. J., bajo la causa penal 2881/2018, por la misma modalidad de secuestro virtual, en donde un hombre llamó en varias ocasiones al perjudicado, a quién lo amenazó con asesinar a su hijo, por lo que tuvo que depositar la cantidad de 50 mil y 10 mil pesos, cuentas de estas dos mujeres.



Las llamadas realizadas por los delincuentes se generaron de la antena que se encuentra en el penal de Altamira, Tamaulipas.



Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Chihuahua y recluidos en el Cereso de Aquiles Serdán, donde quedaron formalmente presos.



Se fijaron seis meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria.