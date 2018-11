Debe Sedatu casi 4 millones de pesos a Chihuahua

Chihuahua.- A unos días de concluir la presente administración federal, la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ( SEDATU ) tiene un adeudo de casi cuatro millones de pesos de participaciones con el municipio de Chihuahua, con lo cual se pudo haber dotado de agua potable a una buena cantidad de ciudadanos o pavimentar al menos seis calles.



Lo anterior lo informó ayer la presidente municipal, María Eugenia Campos Galván, quien dejo en claro que no recibieron participaciones o apoyos extras del gobierno de la República.



Recalcó que no se recibió el gobierno federal absolutamente nada extra y los chihuahuenses han sobrevivido gracias a los recursos propios, los cuales son aplicados de manera efectiva y con transparencia.



La alcaldesa dijo que para el próximo año se tiene una proyecto de Ley de Ingresos para 2019 muy conservadora, precisamente por la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el gobierno federal.



Finalmente observó que no solo se tiene los temas de inseguridad, sino también el tema económico y político, por ello, ante una incertidumbre que ha colocado el gobierno federal, se tiene una proyección muy conservadora.