Extorsionaban uniformados y en patrullas

Chihuahua.- Un agente de la Fiscalía General del Estado, y ocho de la Policía Federal, fueron detenidos el pasado viernes en la noche en un estacionamiento ubicado en las avenidas Homero y Tecnológico, acusados de extorsionar a un ciudadano que presuntamente es buscado por las autoridades de Estados Unidos.



Trascendió que los agentes detenidos al parecer exigieron 60 mil dólares a la víctima a cambio de no detenerlo, tras enterarse que era buscado por la Administración para el control de drogas (DEA), de los Estados Unidos, informaron fuentes de la FGE.



Los agentes, vía telefónica, intimidaron, amenazaron y exigieron a la víctima el pago de dinero a cambio de no causarle daño o privarlo de la vida, de acuerdo con información de la Fiscalía.



En el estacionamiento, al que arribó un agente de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), observó a Víctor G. R., quien presuntamente pertenece a un grupo de inteligencia al mando del director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Alberto García Ocaña, interceptar a la persona afectada, posteriormente llegaron oficiales de la Policía Federal, para realizar la entrega del efectivo. Víctor G. R., fue capturado cuando salía de la plaza comercial y se le aseguró un arma de fuego calibre .40 abastecida, dos cargadores y al inspeccionar el vehículo, se encontraron dos envoltorios con cocaína y un paquete con cristal, asimismo, documentos y diferentes memorias USB.



Minutos después, los tripulantes de dos unidades de la Policía Federal, tipo Pickup doble cabina, identificados como Gelacio H. B., Polo R. R., José Luis N. O., y José Adolfo P. E., fueron detenidos luego de que volvieron a citar a la víctima ante la exigencia de más dinero. Simultáneamente se detuvo a los oficiales Octavio C. M., Eduardo Francisco P. F., Panfilo M. H. y Rafael B. R., quienes estaban brindando seguridad y apoyo mientras sus compañeros recogían el dinero, producto de la extorsión.



Durante el operativo de captura, personal de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, antes llamada Asuntos Internos, les aseguró dos patrullas oficiales de la Policía Federal y el auto particular del elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones de (AEI), perteneciente a la Fiscalía estatal.



La Fiscalía reveló los nombres de los detenidos identificados como: Octavio C. M., policía tercero; Gelasio B. H., policía segundo; Eduardo Francisco P. F., policía segundo; Rafael B. R., policía segundo; José Adolfo P. E, policía segundo; Polo R. R., policía segundo; Pánfilo M. H., policía segundo y José Luis N. O., policía segundo. Mientras que de la Ministerial, se detuvo a Víctor G. R. suboficial de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, quien presuntamente está el mando del director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Alberto García Ocaña.