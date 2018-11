Pide CEDH sanciones contra municipales por desalojo en 2017

Chihuahua.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la Presidencia Municipal de Chihuahua, al considerar que elementos de la policía violentaron derechos de habitantes de la colonia Chihuahua 2000 durante un desalojo ocurrido en octubre del 2017.



En el documento, generado el 12 de éste mes, un año después del desalojo, se le pide a la presidenta Maru Campos aplicar sanciones correspondientes, al considerar que se actuó de forma desmedida.



En ese hecho hubo enfrentamiento de policías con integrantes de El Barzón, que acudieron a impedir la acción legal, con el argumento que no existió notificación previa y que además se tenía un acuerdo con una institución bancaria para poder pagar algunos adeudos atrasados.



Durante el pleito, registrado la mañana del 26 de octubre del año pasado, los defensores de la vivienda aventaron agua caliente a los polipreventivos, mientras que éstos utilizaron gas lacrimógeno y agentes de la Unidad Antimotines entraron a la fuerza a la propiedad.



Los habitantes de la vivienda en cuestión y quienes los apoyaron, presentaron en esas fechas la queja ante la CEDH, en cuya diligencia la autoridad respondió que el uso de la fuerza fue legal, pero la comisión consideró que las acciones y omisiones de los elementos policiacos fue innecesaria y desproporcionada. Además el Ayuntamiento no hizo referencia a un protocolo de actuación.



Entre sus argumentos, la comisión indica que los policías rompieron una chapa y crearon una condición de conflicto sin tomar en cuenta que dentro de la vivienda había menores de edad.



Del gas lacrimógeno, la CEDH precisa que los policías pusieron en riesgo la salud de las personas que en esos momentos se encontraban en el domicilio.



“La autoridad al momento de utilizar este tipo de armas no letales debe tomar en cuenta la naturaleza del área, las condiciones meteorológicas, el acceso a las salidas, considerando la dificultad que pueda representar la apertura de puertas, así como el número de personas presentes, que en este caso eran la mitad de la cantidad total de agentes”, precisa la recomendación.



Recalca que ese tipo de recomendaciones “no pretenden en modo alguno, desacreditar a las instituciones ni constituyen una afreta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas como instrumentos indispensables en las sociedades democráticas”.