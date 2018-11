Ante falta de especialistas, recurren a la telemedicina

La Secretaría de Hacienda no ha logrado cubrir las plazas de especialistas en las poblaciones de riesgo y apartadas de la entidad, por lo que ha tenido que recurrir a la telemedicina, la cual consiste en que el paciente acude a un camión especial que es utilizado en las caravanas médicas, en el cual es revisado y la información es enviada a un especialista en un hospital estatal para que pueda hacer un diagnóstico.



Hasta el momento los aumentos de salario y el ofrecimiento de mejores condiciones de seguridad no han servido para que médicos especialistas quieran irse a trabajar a los municipios con más problemas de inseguridad y violencia.



Anteriormente, el secretario de Salud, Enrique Grajeda, indicó que la situación es más difícil de lo que parece y que hay casos en que los médicos sí quieren ir a trabajar, pero son sus familias las que les piden que no vayan.



La dependencia ha duplicado el sueldo a algunas plazas hasta llegar a los 40 mil pesos, pero esto no ha bastado. En el transcurso del año no han podido cubrir las plazas.



El secretario comentó que el uso de la telemedicina no es algo nuevo, ya que hay otras instancias como el Issste, el cual lo ha utilizado desde hace tiempo. Añadió que ahora se están apoyando en las caravanas.



“Ahora lo que usamos es la telemedicina, la cual representa hacer una consulta a distancia, incluso ante el mismo especialista, quien está en Chihuahua o en otra ciudad como Juárez, y es quien decide si se necesita hacer un traslado”, dijo.



Agregó que existe un problema para contar con especialistas incluso en las ciudades, por lo que puso como ejemplo el Hospital Infantil, en el que aún faltan.



Mencionó que la telemedicina y unidades para el traslado se han convertido en las opciones para dar una mejor cobertura en la entidad.



Grajeda añadió que se tienen que buscar mejores alternativas para que la salud llegue a cada población de Chihuahua.