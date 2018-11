Fiscalía sin móvil de asesinato de Aris

Chihuahua.- El fiscal general del Estado, César Peniche, declaró que no se ha logrado establecer un móvil en el asesinato de la joven Aris Aguirre. Sin embargo ya se tienen indicios que permiten avanzar en el establecimiento de la causa que llevó al asesinato.







Indicó que hasta ahora no se ha fijado una relación con otros crímenes similares pero no se puede descartar.







Agregó que este hecho debe también generar un compromiso de toda la sociedad para combatir y prevenir desde distintos aspectos la protección de los jóvenes y niños.