Policía estatal lideraba red de extorsionadores

El policía estatal Víctor González Robles, originario de la Ciudad de México, es quien habría planeado la extorsión a un ciudadano, en la que se involucraron ocho agentes federales, con quienes tenía una relación de amistad, según fuentes internas de la Fiscalía General del Estado.



El policía de la Comisión Estatal fue agente ministerial en la administración pasada y estuvo adscrito a varias unidades, por lo que conocía la forma de operar en este tipo de cuestiones, dijo la fuente.



En realidad su cargo era de policía preventivo, pero años atrás fue comisionado a la Fiscalía; sin embargo, al entrar la administración actual lo regresaron a filas para que continuara con el trabajo que le correspondía.



Estuvo en su momento en Ciudad Juárez, en Villa Ahumada y otros municipios, tiempo en que aparentemente hizo relación con algunos de los federales detenidos.



La Dirección de Control Interno de la Fiscalía General llevará a proceso a todos los detenidos por el delito de extorsión, pero también busca encuadrar otros como posible abuso de autoridad y delincuencia organizada.



Los policías ya fueron internados en el Cereso Uno de Aquiles Serdán, y será este lunes la audiencia para formularles imputación.



Los investigadores dieron a conocer que los involucrados exigieron 60 mil dólares a la víctima a cambio de no detenerlo por el supuesto de que era buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos, vía telefónica, lo intimidaron, amenazaron y exigieron el pago de dinero a cambio de no causarle daño o privarlo de la vida, de acuerdo con información de la Fiscalía.



En el momento en que se entregaría el dinero, un agente de la Comisión Estatal de Seguridad observó a su compañero Víctor G. R. interceptar a la persona afectada, y más tarde llegaron los oficiales de la Policía Federal para recoger el dinero. Víctor G. R. fue capturado al salir de una plaza comercial; durante la revisión le aseguraron un arma de fuego calibre .40 abastecida, dos cargadores, así como dos envoltorios con cocaína, un paquete con 'cristal', documentos y diferentes memorias USB, cuyo contenido lo analiza la autoridad investigadora.



Los policías federales Gelacio H. B., Polo R. R., José Luis N. O., y José Adolfo P. E, habían citado a la víctima ante la exigencia de más dinero, hecho que los involucra en el delito.



Tras el arresto de esos elementos, se detuvo a los oficiales Octavio C. M., Eduardo Francisco P. F., Pánfilo M. H. y Rafael B. R., quienes brindaban seguridad y apoyo mientras sus compañeros recogían el dinero.



Personal de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, les aseguró dos patrullas oficiales de la Policía Federal y el auto particular del policía estatal.



Los vehículos oficiales, las armas y las placas de los detenidos forman parte de la evidencia que guarda la carpeta de investigación, por lo que no se tiene fecha estimada para que se les entregue a la PF.