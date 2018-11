'Truenan' vs indiferencia del Gobierno

Chihuahua, Chih.- Más de 150 mujeres marcharon ayer por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en la que destacó la participación de grupos como Marea Verde, Malinche, 25N y Justicia para Nuestras Hijas.



A la marcha se sumó la sociedad en general para denunciar la ineficiencia e indiferencia del Gobierno del Estado para acabar con las “violencias machistas”, así como la falta de legislación en materia de aborto legal y seguro.



La marcha, que partió de la estación del MetroBús de Sor Juana, se dirigió hacia la Cruz de Clavos gritando distintas consignas entre las que destacaron: ¡Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar.



La lucha feminista es afuera del Corral!”, lo que formó parte de un mensaje dirigido a activistas como Lucha Castro, quienes acompañaron a Javier Corral durante su campaña y que dejaron atrás el activismo luego de que llegaron al poder, según expresaron.



Al llegar a la Cruz de Clavos, las mujeres se encontraron con madres y familiares de desaparecidas acompañadas por Justicia para Nuestras Hijas, quienes presentaron imágenes y textos en palomas de papel que mostraron frente a Palacio de Gobierno.



Entre las mujeres, destacó la presencia de la madre de la niña de 7 años Camila Cobos, cuyo asesinato y violación cimbró en el mes de octubre a la sociedad chihuahuense, quien colocó un listón naranja con el nombre de su hija en el memorial. Madres y activistas dieron unas palabras.



Dentro de las exigencias ante el alto número de homicidios por razones de género, manifestaron que es urgente una alerta en el estado, así como destinar todos los recursos posibles para resolver los crímenes de asesinatos y desapariciones de mujeres.



“Nos hace falta que no solamente “amanezca para todos”, sino que amanezca para todas: que las mujeres estemos vivas para ver amanecer”.



Reclamaron al Gobierno la falta de un informe sobre cuántos feminicidios hay y cuántos han sido resueltos. “Hace falta dinero.



No puede haber austeridad ni recortes presupuestales para proteger y garantizar la vida de las mujeres y niñas. Si el Gobierno del Estado ejerce la facultad que le corresponde, podría presentar un presupuesto digno para que las mujeres accedan a la justicia y que la justicia no les falte”, manifestó Elvira Villalba.



Por su parte, Norma Ledezma, directora de Justicia Para Nuestras Hijas y madre de Paloma Angélica Escobar Ledezma, víctima de feminicidio, señaló que: “hay otro asesino más, y no menos cruel que el autor material: es el Estado, sí, es el Estado que sólo simula atender feminicidios”, añadiendo que desde hace meses solicitaron al gobernador una reunión de trabajo sin que haya habido respuesta.



Al finalizar las mujeres concluyeron con la marcha en la Plaza de Armas, frente a Catedral, con la exigencia de Ni una Más y un alto a las violencias machistas.