Analizan botellas de cerveza, colillas de cigarro y ropa hallada junto a cuerpo de Aris

Chihuahua.- Botellas de cerveza, colillas de cigarro y ropa son algunos de los elementos que los peritos de la Fiscalía levantaron del lugar donde fue localizada Aris Aguirre Franco la mañana del domingo 25 de noviembre en Riberas de Sacramento.



Dicho material, según fuentes que pidieron guardar el anonimato, fue encontrado en el lugar y se embaló con la intención de analizarlo a profundidad en busca de algún rastro o huella del posible homicida.



Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer mayor información respecto a si se tiene o no una línea de investigación firme que lleve al esclarecimiento del caso.



El asesinato de la menor (15 años) ha conmocionado no solo a familiares y amigos sino a la sociedad en su conjunto debido a la brutalidad ejercida sobre ella; incluso sus amigas y conocidas cercanas han manifestado el temor de salir a la calle “por el solo hecho de ser mujer”.